Les mariages mystiques des vins et mets bourguignons

Et si les plats et les vins pouvaient eux aussi se marier ? Drôle d'idée, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est bien arrivé ! Certains vins, certaines viandes, certaines préparations de Bourgogne ont trouvé l'amour avec d'autres produits d'autres régions. Quels furent alors ces mariages ? Jean-François Bazin vous répond dans un instant !