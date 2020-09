Les Midis Culturels à l'heure du cinéma italien !

Chronique expo

Cette semaine c'est Isabelle Villecourt qui vous emmène au musée ! Direction la Maison Bergès et son exposition consacrée à Cappiello et l'art publicitaire. Une rétrospective passionnante à découvrir au début de ce Midi Avec Vous !



Bon plan

On parle aussi de culture littéraire avec un troc de livre qui a lieu à Voreppe. La bibliothèque vend à petit prix jusqu'à la mi octobre ses ouvrages déclassés, c'est à dire sorti de ses collections.



Témoignage

Notre grande invitée est Danielle Rocher, membre de l'association Amitiés Voiron Bassano qui organise en ce moment même le Festival du Film Italien ! Une 33ème édition raccourcie pour répondre au contexte sanitaire actuelle mais qui reste très riche et intense !



Actu Concert

Direction enfin la Bobine où se tient demain une "aprèm solidaire" en soutien au Secours Populaire. Au programme, friperie, goûter, art et bien sûr musique ! Guessaï proposera un DJ Set Jazz !

Alors pour rester dans l'ambiance on s'écoute un peu de Jazz justement et l'incontournable Cheek to Cheek de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald !