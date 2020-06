Les Mille et un Jour : Jour 26 (fin), 27, 28 & 29

Les Mille et un Jour, suite des aventures de Ruzvanschad, le Roi de la Chine et de la Princesse Cheheristani, génie du Cheheristan, et dont il était tombé amoureux lorsqu'elle s'était présentée une première fois à lui sous la forme d'une biche. Jour 26 (fin), 27, 28 & 29.