Les Mille et un Jours - Prologue - Jour 1 - Jour 2

Les Mille et un jours, contes persans, traduits en français par Mr Péris de la Croix (1653-1713).

EXTRAIT PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

Nous devons ces contes au célèbre Dervis Moclès , que la Perse met au nombre de ses grands personnages. Il était chef des sofis d'Ispaban' et il avait douze disciples qui portaient de longues robes de laine blanche.

Les grands et le peuple avaient pour lui une vénération singulière à cause qu'il était de la race de Mahomet) et ils le craignaient parce qu'il passait pour un savant cabaliste. Le roi Schah-Solimanmème le respectait à un point que si par hasard il le rencontrait sur son passage, ce prince descendait aussitôt de

cheval et lui allait baiser les étriers.