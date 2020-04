Les Mille et un Jours-Suite du Jour 8, Jours 9 et 10

Les Mille et un Jours, contes persans recueillis et traduis par François Pétis de la Croix (1653-1713). Suite du Jour 8, jours 9 et 10. Fin de la visite du Calife Haroün- Alraschild au richissime Aboulcacem. Mais les aventures d'Aboulcacem, de son trésor et des convoitises qu'il suscite sont loin d'être terminées.