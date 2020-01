Les monstres : entre terreur et séduction

Les monstres, créatures bizarres, fantastiques, constituent un monde, entre réel et imaginaire, qui hante l'Homme depuis la préhistoire. Sont-ils moches, beaux parfois, à quoi servent-ils ?



Pour répondre à cette question, rendez-vous avec Martial GUEDRON, professeur d’Histoire de l’Art à l’Université de Strasbourg. Son expertise sur la représentation des monstres depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui dans le monde occidental nous permet de mieux comprendre ce qu’est réellement un monstre.

Pour en savoir plus : https://ea3400.unistra.fr/equipe/membres-titulaires/martial-guedron/



Le livre de Martial GUEDRON : Les monstres : Créatures étranges et fantastiques, de la préhistoire à la science-fiction

Lien : https://www.beauxarts.com/produit/les-monstres/



Illustration musicale : Berlioz - Symphonie Fantastique - 5.Songe d'une nuit de sabbat

https://www.youtube.com/watch?v=83N_FuMadog