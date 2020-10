Les murmures d'Anaké

Cyrielle reçoit Kannelle .P & Kilian et l’aUtRe qui font partis du collectif Arpis pour les murmures d'Ananké, un conte initiatique qui questionne avec douceur le cycle de la vie... spectacle jeune public à voir dès 5 ans au Théâtre Denis le mercredi 7 octobre à 16h. Ce spectacle sans parole mêle les arts du mime et de la danse aux arts numériques dans une scénographie poétique et immersive