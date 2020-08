Les Murmures du Lac - Comment peut-on vivre dans la peau d'une autre ?

Isaure et Lucile sont deux vraies jumelles que tout sépare.Lucile a toujours été la préférée de ses parents, Isaure dédaignée. Grâce à son mariage, Lucile , devenue veuve, est riche et mène la belle vie.Isaure a raté la sienne et est sans le sou. Lucile disparaît dans un accident stupide dont Isaure est le seul témoin. Elle tente d’endosser l’identité de sa sœur pour s’emparer de sa fortune, un jeu très dangereux parsemé d’embuches qui vous emmène à Noirmoutier,Yeu,, le marais poitevin. Isaure parviendra-t-elle à ses fins ?