Les musées réouvrent le 19 mai prochain !

la chronique expo

Elisabeth Roy nous emmène sur les hauteurs de Grenoble pour découvrir la Maison Hébert.

Elle nous raconte comment cette résidence familiale est devenue une maison d'artistes renommés où était reçu les plus grands noms de l'époque.

Notre experte de la semaine nous fait également découvrir le parc de cette villa qui encore aujourd'hui accueille les promeneurs du territoire.



De gauche à droite : le parc de la Maison Hébert, le premier étage du musée, autoportrait du jeune Ernest Hébert

© Images libres de droit



Le coup de coeur du libraire

Après une semaine d'absence, c'est Emmanuelle Methel, de la librairie Arthaud, qui prend le flambeau pour nous parler de sa dernière lecture.

Elle vient de terminer pour nous "Passé minuit" une thriller psychologique d'Emmanuelle Cosso au suspens insoutenable et à l'intrigue insolvable jusqu'à la dernière page.

Un véritable coup de coeur pour notre chroniqueuse qui en conseille la lecture à partie de 15 ans !



Le témoignage

La semaine prochaine, le mercredi 19 mai, les musées vont pouvoir rouvrir leurs portes suivant un protocole strict et des jauges bien précises.

Pour parler de cette reprise de l'activité culturelle dans notre département, nous recevons ce midi Patrick Curtaud, il est vice président du département en charge de la culture.

Il nous explique le programme dans les différents musées du territoires, les vernissages et expositions à venir. On parle aussi de l'inauguration prochaine du Musée Champollion (le 29 mai) ainsi que de la création d'un musée viennois !