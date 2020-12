Les musées rouverts, le théâtre en VOD

Cette semaine dans Culture en week-end, le zoom sur les mesures sanitaires prises par les musées qui acceuillent à nouveau les visiteurs depuis le début du mois et sur l'initiative du Théâtre Le Public de vous rejoindre dans votre salon avec des spectacles en VOD (vidéo à la demande).

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir : Brancusi

- Le plein de bulles : New York Cannibals de François Boucq et Jérome Charyn (éd. Les Arènes)

- La petite halte avec un grand texte : 'Nous sommes à égale distance l'un de l'autre', citation de Pierre-Alexis de Posson du Terrail

- Le coup de coeur de libraire Siloé : 'Les arbres de Noël', collection Pont des Arts (éd. Elan Vert)

- Y'a quoi à la télé