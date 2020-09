Les musiciens du Louvre à l'honneur !

La chronique expo

Cette semaine c'est Colette Dasse Hartaud qui nous fait découvrir l'exposition en cours du musée de Grenoble. Toujours dans la perspective de valoriser son fond propre, le musée nous fait découvrir Les Artistes du XIXème siècle. Une exposition qui nou emmène également en dehors du musée, à la recherche des oeuvres du passé, réalisées par les artistes grenobois et intégrer à l'architecture urbaine.



Le bon plan culture

Le festival du Soltice de Brangues devrait se tenir en juin dernier mais a finalement pu être décalé ! Il débute ce soir et durera 10 jours. Point d'orgue de cette 8ème édition, les trois derniers jours de festival se dérouleront à Brangues, au domaine Paul Claudel, lieu de vie du célèbre diplomate et dramaturge. Une visiste est d'ailleurs possible à l'occasion des journées du patrimoine !



Le témoignage

Cette semaine nous recevons les Musiciens du Louvre pour parler évidemment de la saison dernière qui s'est trouvée abrégée, de l'été qui fût malgré tout culturel mais aussi de la saison 20/21 qui s'annonce très riche ! Stéphène Jourdain nous raconte aussi comment ce collectif, tourné vers l'international s'adapte aux restrictions de déplacements en vigueur.



L'actu concert

Une nouvelle fois, on parle d'un concert qui a lieu ce soir, à la Bobine ! Un concert avec une double tête d'affiche: Les beaux tailleurs et sa musique du monde et Marthe qui évolue dans l'univers de la transe orientale. Les deux groupes viennent présenter leur nouvel album respectif au public grenoblois. Pour vous donner un avant goût de ce rendez vous, voici Le Loup Noir, des Beaux Tailleurs.