Les Musiques de Beauregard, un festival baroque et pop

Quand le baroque rencontre la musique pop, le cinéma, la gastronomie et croise aussi quelques balles de jonglages… C’est la nouvelle édition du festival Les musiques de Beauregard. Fini la programmation en fonction des saisons, le festival s'installe en mai et devient biennale. "Le festival va s'alterner avec un autre festival Paroles Paroles porté en mars par La Mouche. Ils vont se répondre et vont permettre de traverser, d'une saison à l'autre, différentes disciplines ; pour l'un le théâtre et la chanson et pour l'autre les musiques anciennes et les arts croisés en plein air."

"Ce qu'on veut garder de l'esprit du festival, c'est le clin d'oeil à l'histoire du lieu, le parc de Beauregard, qui fut la résidence secondaire de la famille Gadagne". Et à l'affiche cette année, le Babylon Cosmos Tour du Concert de l'Hostel Dieu, Les (més)aventures d'Harold Lloyd en ciné-concert avec le pianiste Thomas Ospital ou un grand jeu de piste dans la ville. Une édition à vivre du 17 au 21 mai à Saint-Genis-Laval.