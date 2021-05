Les Nuits Carrées d'Antibes au Pré aux Pêcheurs du 25 au 27 juin

Les Nuits Carrées 2.1 s'installent au Pré aux Pêcheurs à Antibes les 25, 26 et 27 juin 2021.

Les Nuits Carrées "restent dans la tradition géographique". On reste avec la vision sur le Fort explique Jean Leonetti. "Les tarifs seront ridicules, pour une place de cinéma, on pourra assister" à un concert explique le maire d'Antibes. Le prix est de 8 euros la soirée. Le ton est donné: place à la musique, à la vie aussi, après un nouvel épisode de la pandémie de covid.

Sébastien Hamard, visage des Nuits Carrées voulait créer une édition qui ne "parle que de musique, que du coeur de ville" pour ne pas s'excentrer. Une façon pour le festival de soutenir "les commerçants du centre" d'Antibes. Et ça va aussi se faire en laissant une grande part de la billetterie en achat sur place, sans forcément réserver sa place à l'avance.

Le programme en détail avec Sébastien Hamard, directeur du festival:



Trois soirées, neuf formations

"De 18h à 22h" ça va jouer au Pré aux Pêcheurs. Trois soirées, neuf formations pour avoir "un panorama de ce qui a été fait" avec au rendez-vous, la qualité de la programmation que les fidèles du festival connaissent. Un duo de fermiers du Pays Basque parmi les têtes d'affiches: The Inspector Cluzo est un groupe qui avait prévu de venir à la 14ème édition (annulée à cause de la pandémie). Ils seront au rendez-vous cette année pour partager le rock avec les festivaliers. Autre tête d'affiche, un groupe qui vient fêter les 20 ans de leur album: Java fait du rap-musette.

Interview avec le maire d'Antibes, Jean Leonetti: