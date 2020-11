Les Olmèques, une grande civilisation de sculpteurs

Jusqu'au 25 juillet 2021 se tient une exposition exceptionnelle au musée du Quai Branly à Paris, sur "Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique". Exceptionnelle, parce que beaucoup d'œuvres sont présentées pour la première fois en France. Rencontre avec Steve Bourget, co-commissaire de l'exposition.



© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

Un peuple de grands sculpteurs de pierre

Quand on parcourt cette exposition, on est frappé par la finesse, la délicatesse, de ces scupltures pourtant très anciennes. La civilisation omèque a en effet développé l'art à un niveau très élevé. Mais avant d'être des tailleurs de pierres, c'était donc une culture de sculpteurs sur bois. Dans une région tropicale humide au sol acide, où" tout ce qui est organique se détruitt rapidement", comme l'explique Steve Bourget, il a fallu donc sculpter sur la pierre. "Vers 1.300, 1.400 ou 1.500 av. J.-C., l, il y a eu des écoles de sculpteurs, raconte l'archéologue, je n'hésite pas à dire qu'il y a certainement eu des Michel-Ange qui ont fait des œuvres exceptionnelles, que nous avons la chance de présenter ici au musée du Quai Branly."



© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

les Olmèques, longtemps inconnus

On connaît les Aztèques et les Mayas, mais qui sont les Olmèques ? Ils sont "demeurés inconnus jusqu'à la fin du XIXe siècle". C'est vers 1860 en effet que l'on découvre pour la première fois des fameuses têtes colossales. L'une d'entre elles - la plus petite - est d'ailleurs exposée au Quai Branly, elle est haute tout de même de 1,80 mètres et pèse plus de quatre tonnes !



© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

Qui sont les Olmèques ?

De 1.600 jusqu'à 400 ou 200 av. J.-C., la civilisation olmèque s'est déployée dans le Golfe du Mexique, côté Atlantique, dans la région de l'isthme de Tehuantepec. Une zone semi-tropicale humide dont le climat a permis le rapide développement de l'agriculture.

On dit des Olmèques qu'ils sont la première grande civilisation de la Mésoamérique, cette zone qui s'étend du nord du Mexique au Costa Rica. Vers 1.600 av. J.-C., parmi tous les groupes qui occupent la région, l'un d'eux "se développe de façon plus marquée". Les Olmèques "ont créé pour la première fois des ensembles architecturaux importants, cérémoniels, et vont jeter la base d'éléments religieux symboliques et politiques, qui vont perdurer jusqu'au contact espagnol". "Ce sont vraiment les premiers grands acteurs de la complexité sociale en Mésoamérique."