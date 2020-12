Les Orangeries

Ce bel arbuste qui sent si bon , Louis XIV s’y interesse et etre remarqué par le soleil çà change tout . La

mort de Mazarin libère le roi et lui permet d’envisager de briller comme il l’entend , surtout après avoir

été humilié par la magnificence de son ministre Fouquet à Vaux -le-Vicomte , et les fruits en or , les

hespérides , lui offraient tous les signes du pouvoir , leur brillance et leur rareté , leur fragrance et leur

délicatesse , tout y concourait . En 1662 « Monsieur le jardinier » André le Notre est chargé des jardins

de Versailles et Louis le Vau doit immédiatement se charger de l’orangerie .