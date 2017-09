Les orgues de Lorris et Pithiviers

Frédérique de Lignères

Née en 1947 à Toulon, Frédérique de Lignières est aujourd’hui en retraite de la fonction publique. Elle habite dans la région d’Orléans depuis plus de vingt ans et s’intéresse à l’histoire locale. Depuis l’enfance, elle se passionne pour la littérature, l’art et la nature. Elle compose des poèmes et a publié un roman d’héroïc-fantasy qu’elle a écrit pour ses deux filles. Elle donne des conférences sur des sujets littéraires et artistiques. Elle est membre de l’Académie d’Orléans.