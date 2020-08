Les peintures de Marie Masson inspirées par l'oeuvre de Nicolas de Stael

Marie MASSON est une artiste-peintre avignonnaise . Elle a installé son atelier dans un très agréable lieu au 11 rue Portail Matheron .

la contemplation de ses oeuvres nous font penser immédiatement à celles de Nicolas de Stael : comme ce grand peinte ,Marie MASSON aime les couleurs et la représentation d'univers "presque abstraits" mais pas complétement . En effet ,pour beaucoup de tableaux de l'intéréssée ,l'ambiance ou un détail nous permet d'imaginer une réalité que celle-ci soit minérale,maritime ou végétale.

Au delà de ces représentations abstraites ou semi-abstraites, les oeuvres de marie MASSON nous invitent au recceuillement et à l'intériorité :nombres de tableaux évoquent la dualité et la présence des liens .C'est à la fois très vivant et très profond.