Intro : Vous en avez sans doute entendu parler, sans bien comprendre ce qu'ils sont ! les perturbateurs endocriniens sont des substances dont l'action est mal connue mais qui peuvent avoir des effets néfastes importants ;C'est le docteur Bruno Lemalier que cette émission nous fait rencontrer pour en savoir plus sur ces perturbateurs



Désa : une alimentation naturelle évitant les produits les plus transformés est donc particulièrement recommandée pour les enfants et plus encore pour le femmes enceintes