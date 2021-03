Les Petits Chanteurs du Val de France

On connaît Les petits chanteurs à la croix de bois, mais un talentueux chœur d'enfants âgés de 11 à 18 ans existe aussi en région. Seize jeunes tourangeaux sont emmenés par leur chef de chœur Chloé Cadeau dans ce concert spécialement conçu pour les auditeurs de RCF et enregistré dans locaux du 27 rue Jules Simon à Tours, siège de la radio et de la maîtrise.