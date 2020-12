les petits oiseaux en hiver

De sacrés résistants



Que deviennent les moineaux, rouge-gorges et autres espèces familières de nos villes et campagnes pendant les périodes froides?

Sébastien Teyssier, directeur de la Ligue de Protection des Oiseaux pour la Loire, est l'invité de Vincent Berthet.



Plus d'informations : 04 77 68 67 18, ou https://loire.lpo.fr