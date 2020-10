Les podcasts ICES-RCF de l'université "Devenez créateurs"

Du 26 au 29 août, une centaine de jeunes de toute la France se sont réunis en Vendée, à l'initiative de l’ICES, pour une université d’été culturelle et artistique. Une première pour l’établissement qui a réuni un beau panel de conférenciers sur quatre jours et qui a monté l’évènement en partenariat avec le château de la Flocellière et le Puy du Fou. La thématique : l’acte créateur, la création. Une espérance créative, inscrite dans le projet pédagogique de l’ICES, celui qui fera de l’étudiant et ou de l’ancien étudiant une personne au service des autres et de la société en apportant sa pierre à la création du monde d’aujourd’hui.