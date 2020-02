Les poètes nous parlent de la femme - Invitée : Marie-Hélène Lelièvre

Comédienne-conteuse formée dans la compagnie les Mille et Une Vagues, Marie-Hélène Lelièvre a enrichi son expérience théâtrale au contact de Dominique Courait, Jean-Marie Villégier, de Benoit Lambert, de Jean-Paul Wenzel, de Thomas Conway ou encore du cours Florent. En abordant principalement les thèmes de la relation à l'autre, les labyrinthes de l'âme, les passions souterraines, des destins d'exception, aussi bien seule qu'avec ses élèves ou dans la Compagnie Dékalages, elle aime à mêler danse, théâtre et musique. Passionnée de mots et ...aussi de poésie, ele piste l'humain dans ses fractures et recherche un langage de l'intime où les cris des corps, les silences des mots et la musique des êtres se répondent, où alternent harmonies et fracas. Vous découvrirez mieux

Marie-Hélène Lelièvre en l'écoutant aujourd'hui.

Bibliographie :

SUITE POEME MYSTERE Kimberly de Patti Smith in Glaneurs de rèves, Folio chez Gallimard

1. Extrait de Stabat Mater Furiosa de Jean Pierre Siméon, Editions Les solitaires intempestifs.

♫ Le dernier hématome interprété par Nathalie Nancy,

Inédit : auteur Carole Le Kouddar, compositeur Loïc Desvergnes

2. Une femme de Maillol, à Brigitte, de Fréderic Jacques Temple texte inédit in La Beauté, Ephéméride poétique, Editions Bruno Doucey

3. Extrait des portraits de femmes, poème en prose lu les trois semaines précédentes : "Elles sont au service" de Fabienne Swiatly in Éphéméride pour la beauté, Editions Bruno Doucey.

4. Extrait de La lettre d'une inconnue, de Stefan Sweig, en conclusion de la thématique "Femme". Collection la cosmopolite chez Stock Editions

Citations

• "Femme absolue Femme infinie Être de chair Humain d'amour Aujourd'hui comme hier me modèle, me grandit et le rire de ma mère éclaire mon parcours." Le Kouddar

• "Une femme belle et modeste est un phoénix en ce monde" Proverbe arménien.