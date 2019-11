Les Poètes parlent de l'Enfance - Invité : David Dumortier

​David Dumortier est l'invité de ce quatrième volet sur la thématique Enfances. Cet auteur Jeunesse et adulte né en 1967 œuvre pour dire l'urgence du poème en animant de nombreux ateliers de poésie et performances poétiques. Son écriture donne aux choses et aux évènements un sens qui résonne dans la vie des Hommes. Généreux et simple, il parle de ses origines et de son travail d'écrivain, et lit pour nous ses poèmes les plus récents. (Publiés principalement aux Editions Cheyne, Rue du monde, Bayard, Le Dilettante, Les petites Allées...)