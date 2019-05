Les Rendez vous de l’été à la Galerie « Retour de Voyage » de l’Isle S/Sorgue.

Galerie Retour de Voyage à L'Isle S/Sorgue.

Ce lieu, idéalement situé au cœur de l’Isle sur Sorgue, est le point de ralliement d’artistes et de collectionneurs du monde entier et l’endroit de merveilleuses rencontres. A côté des œuvres d’art, Retour De Voyage propose également des créations et de l’artisanat rapportés de nombreux voyages et représente des artistes, des créateurs et des designers rencontrés au hasard de jolies balades autour de la planète.



Rémi Michel " La Sorgue en mouvements"



Michel Loeb " Masque Africain" peinture.