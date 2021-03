Les rendez-vous numérique des Détours de Babel

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, il ne leur est pas possible de maintenir le Festival prévu au printemps. Ils ont donc pris la décision de reporter cette 11e édition des Détours de Babel du 5 septembre au 8 octobre prochain à Grenoble et dans le département de lsère. Brunch musicaux, concerts et créations en salle, salons de musiques, projets participatifs et actions culturelles seront au rendez-vous de cette édition qui devraient, leur permettre de fêter une reprise de la vie culturelle et du spectacle vivant.

Mais pour ne pas laisser le silence s’installer d’ici là, ils mettent en œuvre les « rendez-vous numériques » des Détours de Babel, dans les dates initiales du festival, du 18 mars au 10 avril prochain. Au programme, retransmissions de concerts en live-stream, rediffusions de captation, concerts partagés en duplex, débats et rencontres en ligne, et quelques surprises inédites…

Le programme est disponible ici !