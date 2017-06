Les routes de l'Ã©cole

"Les routes de l'école" de Michel de Boucaud est paru aux Editions Fortuna en 2015.

Médecin psychiatre, docteur en psychologie, professeur d'université, Michel de Boucaud a fondé le CLER Amour et famille à Bordeaux. En 1984, année du Mouvement de l'Ecole Libre, il était à la tête régionale de l'APEL, association de parents d'élèves de l'enseignement libre.

Il retrace dans son livre le combat pour conserver la liberté d'enseigner et l'existence des écoles privées, de quelque bord ou confession que ce soit. Ce fut une mobilisation extraordinaire, une organisation sans faille et surtout une capacité d'anticipation et de diplomatie dans le dialogue avec les divers interlocuteurs.

Il a écrit ce livre pour que l'on se souvienne d'un évènement qui a encore des suites aujourd'hui. A l'époque c'était un combat frontal, aujourd'hui il est plus insidieux...Or on retrace rarement dans les rétrospectives de ces années-là cet événement en particulier, alors qu'il avait mobilisé deux millions de personnes dans les rues de Paris...c'était le Mouvement de l'Ecole Libre du 24 juin 1984 contre le projet de loi Savary visant à intégrer les écoles privées françaises dans un « grand service public unifié et laïc de l'éducation nationale ». Cette gigantesque manifestation à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes de province dont Bordeaux, a entraîné le retrait du projet de loi et contribué à la chute du gouvernement Mauroy.

"Les routes de l'école. Les enjeux des familles" retrace le rôle de ces dernières dans ce grand Mouvement, en montrant que les enjeux familiaux sont toujours d'actualité dans l'enseignement en France.