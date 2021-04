Les saints anglais

Ils sont britanniques et ont suivi les pas du Christ ... A l'anglaise ! On s'intéresse aujourd'hui à quelques saints et bienheureux, et quelques pèlerinages très populaires outre-Manche, mais moins connus en France.



Parmi eux Thomas Moore, mais aussi des hommes et femmes au parcours de vie exemplaire qu'Eric Simon nous fait découvrir dans "Un petit goût d'Angleterre".