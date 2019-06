Les secrets d’une exceptionnelle Carmen 2019 à l’Opéra de Metz

Pour parler de cette production 2019 de l’opéra Carmen de Bizet, nos invités sont :

En studio et à la direction musicale, le chef d’orchestre José Miguel Pérez-Sierra, qui fêtera avec Carmen sa 400ème représentation et sera accompagné de l’orchestre national de Metz et les chœurs de l’opéra.

http://josemiguelperezsierra.com

Par téléphone et à la mise en scène, le directeur de l’opéra théâtre, Paul-Émile Fourny homme de théâtre et d’opéra qui s’investi très largement dans cette production.

Les dates de l’opéra : DIMANCHE 16 Juin à 15H ; et MARDI 18, JEUDI 20, SAMEDI 22 Juin 2019 à 20H à l’opéra théâtre de Metz.

Plus d’informations et d’idées sorties sur www.melting-actu.com