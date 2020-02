Les signes de l'amour vrai avec Juliette Drouet et Victor Hugo

Un couple mythique

Juliette Drouet et Victor Hugo ont entretenu une relation amoureuse d'un demi-siècle, traversant les vicissitudes des événements historiques - et malgré la personnalité de l'écrivain à l'ego surdimensionné... "Une histoire qui me bouleverse et me fascine depuis 30 ans", confie Patrick Tudoret. Dans son roman "Juliette" (éd. Tallandier), il rend un hommage vibrant à la compagne d'Hugo.



se délester de nos rôles et de nos masques

Qu'est-ce que l'amour vrai ? Sarah Serievic, dans son dernier essai "Aimer sans masque" (éd. Seuil), nous entraîne au fond de nous-même pour nous ramener à la réalité de ce qu'est le vrai amour. Non pas le sentiment d'amour mais cette énergie vitale qu'il nous faut sans cesse retrouver au fur et à mesure de l'apprentissage de la vie, en nous délestant de nos rôles et de nos masques. "Le sens de l'amour c'est justement d'aller chercher une élévation de soi", explique la thérapeute.



le vrai amour, celui qui transforme

Si Juliette a été "d'une loyauté absolue" à l'égard d'Hugo, elle a eu à subir de sa part à lui "mensonges et tromperies". L'auteur de "La Légende des siècles" a été de toute façon "extrême tout le temps", analyse Patrick Tudoret, aussi bien dans la grandeur que dans la petitesse...

Leur amour était-il pour autant un vrai amour, un amour sans masque ? Juliette Drouet, qui était comédienne, a été transformée, transcendée par l'amour. "La rencontre avec Hugo lui a fait rencontrer son cœur", selon Sarah Serievic. Elle a même connu une "transfiguration et une élation", nous dit le romancier.