Les sites de L'Isle-sur-le-Doubs, de Rigney et de Chenecey (32)

Entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème, le site de L’Isle-sur-le-Doubs continue son développement. Mais comme pour d’autres usines métallurgiques de Franche-Comté, la concurrence et la baisse de matière première provoquent son déclin. Deux autres sites de moindre importance sont également à signaler dans cette partie du Doubs : Rigney et Chenecey.