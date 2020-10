"Les soeurs Robin" de Yves Viollier

Deux sœurs : Marie, 81 ans et Aminthe 79 ans. Deux vieilles demoiselles qui voient leur paix menacée : pour cause de rénovation du quartier, leur maison doit être détruite. Elles refusent et se révoltent. Déboussolées, elles se jettent dans des folies, dont une extravagance à bord de leurs vieille 4L, à travers les marais, qui attirent sur elle l'attention de tout le pays.



Yves Viollier, livre un roman à la fois émouvant et drôle qui nous fait suivre ces deux sœurs pas à pas avec un sourire ravi.