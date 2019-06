Les Swingirls à Jazz à Vienne 2/3

Un trio féminin explosif

Ce groupe vocal nous propose un savoureux mélange entre le swing et parfois pop rock, le clown et la chanson à texte. Assumant leur émancipation féminine, les trois femmes par leur spectacle "Féminines Prouesses" détournent avec humour des tubes et présentent des compositions personnelles.

On y découvre un répertoire varié de la valse nostalgique à la mélopée orientaliste en passant par la chanson satirique.

Swingirls jouera à Jazz à Vienne dans le cadre Caravan'jazz : Jeudi 27 juin Mornant, Vendredi 28 juin Les Côtes - d'Arey, Samedi 29 juin Septème, Mardi 2 juillet Chasse-sur-Rhône, Mercredi 3 juillet Estrablin, Jeudi 4 juillet Chuzelles, Vendredi 5 juillet Eyzin-Pinet, Samedi 6 juillet Condrieu.