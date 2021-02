Les Voix Animées : saison 2021

Des concerts de proximité, au dixième anniversaire du cycle "Entre Pierres et Mer", de la prochaine sortie du dvd consacré au spectacle "Charlot, Octave et Bobine", jusqu'à la série radio "1514, le voyage musico temporel" enregistrée et diffusée pour France Musique, Laurence Recchia et Luc Coadou nous présentent les activités de l'ensemble a cappella pour 2021 au micro de Mario Nahmias.