Les voix humaines

L'hértitage de Monsieur de Sainte Colombe.

Ensemble La Rêveuse (en quatuor)

avec Florence Bolton (viole de gambe)

Emilie Audouin (viole de gambe)

Benjamen Perrot (théorbe)

Jean-Pierre Aristizabal (clavecin)

Marin Marais, fils d’un simple cordonnier parisien, se forme à la viole sous l’égide du meilleur maître du temps, Monsieur de Sainte Colombe. L’élève surpasse bientôt le maitre et devient l’un des plus grands musiciens de la cour de Louis XIV.

LA RÊVEUSE

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est un ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les patrimoines artistiques des XVIIème et XVIIIème siècles, périodes foisonnantes d'expériences et d'inventions artistiques de toutes sortes.