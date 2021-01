Lever de rideau ! - 29 janvier 2021 à 11:00

Tous les vendredis à 11h00

Lever de Rideau vous offre de découvrir l’actualité du spectacle vivant et de la lecture publique de la Région Nord-Pas-de-Calais. L’occasion d’entendre non seulement des comédiennes et des comédiens, des metteurs en scène et des auteurs, mais aussi de découvrir ou de redécouvrir des classiques et des créations du spectacle vivant.