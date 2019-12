Leyla McCalla : elle est new-yorkaise de naissance, d’origine haïtienne, et depuis bien des années, repartie dans le sud des USA pour retrouver ses

racines créoles et le "melting pop" de la ville où naquit le jazz ! Ses compositions métissées puisent leur beauté dans les racines haïtiennes influencée par la Nouvelle Orléans. Elle respire le folk américain et le jazz. Avec son blues cajun à la guitare, son violoncelle aux accents folk, ses vieilles chansons créoles jouées au banjo, on se laisse embarquer des Antilles jusqu’en Louisiane en passant par l’Europe Centrale.