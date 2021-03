"Liberté dans la montagne" de Marc Graciano

L'originalité du roman "Liberté dans la montagne" est sans conteste l'écriture. Un style très particulier, aux tournures originales avec un lexique très recherché, rendant obligatoire la consultation d'un dictionnaire. La lecture n'est pas simple, et demande de l'attention c'est l'histoire d'un vieux et d'une petite, au sein d'une nature montagneuse et boisée.