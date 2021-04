Lila & le tournesol" et "L'Univers & les couleurs", contes inspirés par la visite d'une exposition d'art contemporain. Texte original de Peyronelle. Dans la première histoire une fillette noue amitié avec un objet qui semble vivant et dans la seconde on se rapproche de certains mythes de création du monde racontés notamment chez les Mayas.