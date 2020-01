Lilian Renaud en concert à Pontarlier et Lons le Saunier

Après avoir écumé les plus grandes scènes de spectacle, Lilian Renaud a décidé de proposer une nouvelle tournée qui passera le mercredi 29 Janvier, à l'espace Pourny, Place René Pourny de Pontarlier et le Samedi 1er Février au Théâtre de Lons le Saunier

Avec une formule intimiste et accompagné de deux musiciens, Lilian livrera une nouvelle interprétation de son répertoire aux influences folk.

A noter, qu'il reste quelques places pour la date du 29 Janvier à Pontarlier.