Liliane Lindt préside aux destinées de la CMA 57

Liliane Lindt, une femme d'expérience et de conviction, préside aux destinées de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle. L'apprentissage est son cheval de bataille, mené au galop pour le bien des jeunes en formation. Former et suivre un artisan tel est aussi son credo. Liliane Lindt vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.