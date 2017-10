L'internat, une nouvelle chance pour l'éducation

L'internat, une image à dépoussiérer et souvent une nouvelle chance ! Aujourd'hui où tant de parents travailllent, sont débordés, ne savent plus comment rattraper leur enfant qui s'ennuie sur les bancs de l'école ou se positionne dans un refus, une révolte, l'internat peut apparaître comme une solution. A condition que l'enfant lui même soit participant actif, volontaire et c'est bien tout l'enjeu des éducateurs que parvenir à entrainer à nouveau l'enfant vers le positif et le constructif.

Les jeunes non diplômés, souvent perdus et indécis quant à leur avenir, ont besoin d'un temps pour réfléchir, découvrir autre chose de la vie que ce qu'ils connaissent, se découvrir eux-mêmes aussi, et l'internat peut leur offfrir ce temps de pause active.

"Cap éducation" vous fait découvrir de nouveaux visages de l'internat, avec les invités d'Ina Bourreille, à partir du mardi 7 novembre :

- Emmanuelle Barsot, directrice de l'école Saint Etienne à Saint Estèphe, un internat pour les petits à partir de 5 ans

- L'EPIDE (Etablissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi), une nouvelle chance pour les 18/25 ans et une solution parmi tant d'autres, pour soutenir des jeunes pleins de promesses.

- Des témoignages...

"Cap éducation " est diffusé sur RCF Bordeaux tous les mardis à 11h30, rediffusé le vendredi suivant à 19h30, puis disponible en écoute différée sur la page Internet de l'émission et ci-dessous.