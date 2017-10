C’est bien parce que demain sera toujours trop tard que Lionel Bourg, lequel adresse quelques lettres ouvertes à ses contemporains, distille bonne ou méchante humeur en des pages moins désabusées qu’il n’y paraît. La poésie s’y unissant à la pensée critique ― une pointe d’humour en plus ―, le lecteur ne boudera pas son plaisir : on ne le convie pas si souvent à pareille noce.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor





Lionel Bourg - « Demain sera toujours trop tard » - Le Realgard - 14 €



Lionel Bourg auteur de plus de soixante ouvrages - récits autobiographiques, essais, poèmes, carnets - est né à Saint-Chamond. Il a reçu le Prix Rhône-Alpes du Livre pour « Montagne noire » et l’enviable distinction « Loin du marketing » pour l’ensemble de son œuvre. Il a aussi été honoré d’un « Babets d’or » à l’une des premières Fêtes du Livre de Saint-Étienne

Le gaillard se dit lui-même « ours mal léché » prêt à ronchonner plus que ne l’autorisent les convenances et «toujours prompt à canarder les baudruches de la fête foraine culturelle ». La plume trempée dans le vitriol il se plait à raconter la vie qui passe, à glisser d’une colère à l’autre, d’une exaspération à l’autre, d’une rancune à l’autre, n’hésitant pas à citer Barthes, Vallès ou Bakounine, à déclamer Verlaine, Rimbaud ou Apollinaire, voire à chanter Bruant, Brassens et Léo Ferré. Tout ça à la Scie du Bost, aux crêts de la Perdrix ou de la Chèvre, sur son balcon, au sommet du Puy-de-Dôme ou sur la tombe de son frère « à fouiller les décombres de journées mal vécues »

Lire Lionel Bourg c’est comme chasser la bécasse. Vous êtes encore dans le zig quand il est déjà dans le zag, attaquant bille en tête « des parlementaires détenteurs de comptes discrets sous les palmiers d’un paradis fiscal » ou « des vieilles peaux à la recherche du client perdu sur le trottoir électoral » sans que vous ayez eu le temps de changer de vélo et que vous êtes encore avec Charly Gaul dans la 20e étape du Tour d’Italie 1956 ou avec D’Artagnan, Athos, Porthos, le Capitaine Fracasse et Jacquou le Croquant dans un improbable match de football sous la tenue écarlate du Club Olympique de Saint-Chamond.

Aujourd’hui il nous propose quelques lettres ouvertes à des citoyens aussi différents que « Des clients malheureux des agences de voyage », des « Astronautes en résidence à bord de la station spatiale internationale » ou des « Habitants du village où il aime à paresser dans le tiède odeur des tilleuls ». Autant d’occasions de lâcher les chevaux et soit de vous entraîner à musarder d’ombre en ombre à la quête de méditations aztèques soit d’aller « pisser face au néant »… après avoir repéré dans la nuit le point Omega de Teilhard de Chardin.