Lire et faire lire - Huguette DECQ - La liberté

A la veille des vacances, Huguette DECQ, bénévole de l'association lire et faire lire, a choisi de nous présenter trois beaux albums pour la jeunesse , sur le thème de la liberté. Trois albums qui interesseront les plusn jeunes et permettront de réfléchir avec les plus grands. Une émission préparée par Danielle Chatelard et présentée par Odile Jacquinod.



Little man - Antoine Guillopé - Gauthier Languereau - 2014 -



Je suis né tigre - Stéphane Servant et Antoine Déprez - Bilboquet - 2011 -



Gipsy - Marie France Chevron et Mathilde Magnon - éDITIONS courtes et longues - 2014 -