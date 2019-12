Lire et Faire Lire - La Gourmandise

La gourmandise n'est-elle qu'un péché mignon ?

Attention ! Rien n'est moins sûr. La lecture et les illustrations des albums pour enfants que nous présente aujourd'hui Anne-Marie PAILHO, lectrice à l'association lire et faire lire, réservent bien des surprises.

Trois albums sur le thème de la gourmandise, qui suscitent beaucoup d'amusement et de réflexions chez les petits lecteurs de maternel et de cp

Anne-Marie PAILHOL est au micro de Odile JACQUINOD.



Un gâteau au gouter , de Christian Voltz - Ecole des loisirs.

Le Gros Gouter, Stéphane Servant et Cécile bonbons - éditeur Didier Jeunesse

Plus gro que le ventre - Michaël Escoffier et Amandine Piu - éditions Frimousse