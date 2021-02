Lisa PRADEILHE Ecrivain

Apres huit livres d'heroic fantasy et quatres receuils de poemes ,cette passionée se rapproche de la culture,histoire et spiritualité Nordique ,publie "Memo runes" ,crée ses propres runes et talismans et aprend le vieux norois pour achever son premier livre historique "histoire et spiritualité paienne"

Sa boutique et son univers eclectique sont dynamisés sur les reseaux sociaux grace a la "force cosmique" que vehicule la mythologie des pays du Nord,et ,egalement, issue de son alter ego nordique"jara".

https://www.latavernecooper.com/