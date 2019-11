Lisez, lisez, il en restera toujours quelque chose!!

Les lumières de l'Histoire, ce pourrait être le thème du salon du livre de Woippy qui se tiendra les 9 et 10 novembre prochains salle Saint Exupéry, et parrainé par Philippe Brunella, directeur du musée de la Cour d'Or.

Quid de la Lorraine au temps des philosophes? Vous saurez tout en assistant aux conférences, table ronde et rencontres avec les 75 écrivains présents. La veille, le 8 novembre, le traditionnel colloque sur le pays messin. Marc Bojic, président de la société d'histoire de Woippy et Pierre Brasme, historien, vous en disent plus au micro de Chantal de La Touanne.