Livre I - Fables 1 à 17

"Cette première diffusion des Fables comporte les 17 premières fables du recueil, de fables archi-connues comme La Cigale et la Fourmi ou Le Corbeau et Le Renard, à des fables plus secrètes ou cryptées, voire politiques, comme « Le Dragon à plusieurs têtes et le Dragon à plusieurs queues ». On aurait parfois besoin d’une bonne connaissance du contexte historique, voire politique pour les apprécier. Mais la plupart du temps la moralité est simple et intemporelle, donc très actuelle. Le livre I des fables contient aussi des fables philosophiques, comme cette double réflexion, aux allures faussement sérieuses, sur la mort dans "La Mort et le Malheureux" et "La Mort et le Bûcheron". La créativité et l’esprit de la Fontaine se déploient en liberté dans les Fables, œuvre si représentative de notre esprit français fait de finesse et de désinvolture."