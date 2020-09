Livre I - Fables 18 à 22 / Livre II - Fables 1 à 10

Pour cette deuxième émission sur La Fontaine, nous écouterons la fin du livre I des Fables, puis le début du livre II. La Fontaine passe de fables légères comme Le Renard et la Cigogne à des moralités plus sérieuses comme dans Le Chêne et le Roseau, qui montre que la souplesse et l’humilité l’emportent sur la rigidité et la grandeur, laquelle a ses dangers.



Dans « Ceux qui ont le goût difficile », La Fontaine se défend avec humour contre ses critiques. La moralité du « Loup plaidant contre le Renard » est déroutante : une bonne décision de justice peut-elle paraître absurde ? Le Lion et le Moucheron montre que la vie est faite de paradoxes et d’inattendu. Enfin, « L’Âne chargé d’éponges et l’Âne chargé de sel » plaide contre le conformisme et appelle au discernement.