Livre II - Fables 11 à 20 / LIVRE III - Fables 1 & 2

La troisième émission enchaîne la fin du livre II et le début du livre III des Fables. Les animaux y sont très présents, cependant, des personnages humains interviennent, comme cet « Astrologue qui se laisse tomber dans un puits », où La Fontaine propose une réflexion sur le destin. Dans « La Chatte métamorphosée en Femme », La Fontaine joue sur la relation entre humanité et animalité pour amener une longue moralité -la plus longue sans doute de tout le recueil ! - où il développe le thème de la force du naturel. Le début du livre III montre les hommes en proie au jugement d’autrui, comme dans « Le Meunier, son fils et l’Âne », enfin « les Membres et l’Estomac », fable politique, rappelle les devoirs réciproques entre le pouvoir et les citoyens.