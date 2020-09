Livre III - Fables 3 à 18

Pour cette quatrième diffusion des Fables, qui présente la fin du livre III, les thèmes abordés sont extrêmement variés : celui de la ruse domine, comme dans « Le Loup devenu Berger », « L’Aigle, la Laie et la Chatte », « Le Chat et un vieux Rat ». D’autres fables reflètent un univers cruel où la force commande les rapports humains, comme « Les Loups et les Brebis », où le poète constate que conventions et traités sont constamment violés par les plus forts ou les plus retors. On retrouve là encore la dimension politique des Fables. Dans « La Femme noyée », La Fontaine manie avec délectation l’humour noir et frôle l’antiféminisme, mais la moralité de la fable rétablit l’équilibre : l’esprit de contradiction n’est pas un trait exclusivement féminin !